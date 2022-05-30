В Запорожье слышны взрывы — местные СМИ
В Запорожье местные жители из разных районов города сообщают, что слышны звуки, похожие на взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.
Но в 10.40 в Запорожской области объявили воздушную тревогу, она продолжается до сих пор.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 96-е сутки. Российские войска продолжают обстреливать украинские города.
Так, на Сумщине всю ночь продолжались обстрелы пограничных территорий Сумского и Шосткинского районов из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок, минометов.
Кроме того, по Одесской области ночью и утром было два вражеских ракетных удара.
По информации Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении оккупанты усилили группировку, переместив из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.