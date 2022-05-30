Май, 30 в 12:11

В Запорожье местные жители из разных районов города сообщают, что слышны звуки, похожие на взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.

Но в 10.40 в Запорожской области объявили воздушную тревогу, она продолжается до сих пор.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война России против Украины длится уже 96-е сутки. Российские войска продолжают обстреливать украинские города.

Так, на Сумщине всю ночь продолжались обстрелы пограничных территорий Сумского и Шосткинского районов из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок, минометов.

Кроме того, по Одесской области ночью и утром было два вражеских ракетных удара.

По информации Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении оккупанты усилили группировку, переместив из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.