У Запоріжжі чутно вибухи – місцеві ЗМІ
У Запоріжжі місцеві жителі з різних районів міста повідомляють, що чутно звуки, схожі на вибухи. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.
Але о 10.40 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, вона триває досі.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 96-ту добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста.
Так, на Сумщині всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок, мінометів.
Крім того, по Одеській області вночі і зранку було два ворожих ракетних удари.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання, перемістивши з району Мелітополя у напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.