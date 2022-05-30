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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі чутно вибухи – місцеві ЗМІ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
У Запоріжжі чутно вибухи – місцеві ЗМІ
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі місцеві жителі з різних районів міста повідомляють, що чутно звуки, схожі на вибухи. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Але о 10.40 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, вона триває досі.

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 96-ту добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста.

Так, на Сумщині всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок, мінометів.

Крім того, по Одеській області вночі і зранку було два ворожих ракетних удари.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання, перемістивши з району Мелітополя у напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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