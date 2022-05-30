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В результате обстрелов в Николаеве погибли два человека и еще девять ранены

Юля Захарченко, редактор ленты
В результате обстрелов в Николаеве погибли два человека и еще девять ранены
Фото: Офис генпрокурора

В результате вражеских обстрелов в Николаеве два человека погибли и девять мирных жителей получили ранения. Российские оккупационные войска вели огонь из артиллерии по жилым массивам города.

По данным Офиса генерального прокурора, вражеские обстрелы произошли 28 и 29 мая. В результате вражеских атак два человека умерли и еще девять получили ранения разной степени тяжести.

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Прокуратура начала досудебное расследование по четырем уголовным производствам по фактам нарушений законов и обычаев войны (по части 1 и 2 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Офисе генерального прокурора призвали свидетелей военных преступлений российской армии фиксировать это на фото и видео, а также посылать доказательства против страны-агрессора Российской Федерации на специальный сайт. Досудебное расследование проводят следователи управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Источник: Офис генпрокурора
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