Внаслідок обстрілів у Миколаєві загинуло двоє людей та ще дев’ятеро поранено

Травень, 30 в 17:39

Внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві двоє людей загинуло та дев’ятеро мирних жителів дістали поранення. Російські окупаційні війська вели вогонь з артилерії по житлових масивах міста.

За даними Офісу генерального прокурора, ворожі обстріли відбулись 28 та 29 травня. Внаслідок ворожих атак двоє людей померло та ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеню тяжкості.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях за фактами порушень законів та звичаїв війни (за частиною 1 та 2 статті 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

В Офісі генерального прокурора закликали свідків воєнний злочинів російської армії фіксувати це на фото та відео, а також надсилати докази проти країни-агресора Російської Федерації на спеціальний сайт. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України у Миколаївській області.