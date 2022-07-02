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Факты / Происшествия

Славянск обстреляли кассетными снарядами: четверо погибших и семь раненых

Юля Захарченко, редактор ленты
Обстріл Слов'янська 1 червня 2022

Российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, в результате чего погибли четверо мирных жителей и еще семь человек ранены. Об этом сообщил городской глава Славянска Вадим Лях. По его словам, эти снаряды не нанесли сильных разрушений зданиям, однако очень опасны для местных жителей.

– Вечер был очень тяжелым. Под обстрел попал микрорайон Лиманы. Мирный приватный сектор, где нет военных объектов. Четверо погибших, семь раненых, — рассказал мэр Славянска.

По его словам, российская армия постоянно обстреливает кассетными снарядами город. Он призвал мирных жителей оставаться в укрытиях, не выходить из зданий без надобности, поскольку около 90% пострадавших находились на улице.

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– Они (кассетные снаряды, – Ред.) раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. 90% убитых и раненых находились на улице. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа, – подчеркнул городской глава.

Мэр Славянска добавил, что на территории города пока не выдают гуманитарную помощь, поскольку продолжаются постоянные обстрелы и остается значительная опасность.

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Фото: Вадим Лях

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