Июль, 02 в 9:46

Российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, в результате чего погибли четверо мирных жителей и еще семь человек ранены. Об этом сообщил городской глава Славянска Вадим Лях. По его словам, эти снаряды не нанесли сильных разрушений зданиям, однако очень опасны для местных жителей.

– Вечер был очень тяжелым. Под обстрел попал микрорайон Лиманы. Мирный приватный сектор, где нет военных объектов. Четверо погибших, семь раненых, — рассказал мэр Славянска.

По его словам, российская армия постоянно обстреливает кассетными снарядами город. Он призвал мирных жителей оставаться в укрытиях, не выходить из зданий без надобности, поскольку около 90% пострадавших находились на улице.

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– Они (кассетные снаряды, – Ред.) раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. 90% убитых и раненых находились на улице. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа, – подчеркнул городской глава.

Мэр Славянска добавил, что на территории города пока не выдают гуманитарную помощь, поскольку продолжаются постоянные обстрелы и остается значительная опасность.

Фото: Вадим Лях