Липень, 02 в 9:46

Російські війська обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, внаслідок чого загинуло четверо мирних жителів та ще семеро людей поранені. Про це повідомив міський глава Слов’янська Вадим Лях. За його словами, ці снаряди не завдали сильних руйнувань будівлям, однак є дуже небезпечними для місцевих жителів.

– Вечір був дуже важким. Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Мирний приватний сектор, де немає військових об’єктів. Четверо загиблих, семеро поранених, – розповів мер Слов’янська.

За його словами, російська армія постійно обстрілює касетними снарядами місто. Він закликав мирних жителів залишатися в укриттях, не виходити з будівель без потреби, оскільки близько 90% постраждалих людей перебували на вулиці.

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– Вони (касетні снаряди, – Ред.) розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. 90% убитих і поранених перебували на вулиці. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу, – наголосив міський глава.

Мер Слов’янська додав, що на території міста поки не видають гуманітарну допомогу, оскільки тривають постійні обстріли та залишається значна небезпека.

Фото: Вадим Лях