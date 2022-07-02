Июль, 02 в 9:17

Украинского парамедика-волонтера Юлию Паевскую, которую больше знают по позывному Тайра, освободили из российского плена. Она рассказала, что пребывание в плену врага – это очень тяжелое испытание для человека. А оккупанты постоянно перекручивают все данные или говорят сплошную ложь, чтобы морально подавить пленных.

— Плен и ограничение свободы меняют сознание каждого человека, корректируют отношение к обществу и себе. Это новый этап жизни. Я больше никогда не попаду в плен – это 100%. Вынести это физически и морально очень тяжело. Состояние во время возвращения было очень тяжелым, — поделилась парамедик, которая сейчас наконец-то находится в безопасности.

Волонтер не может рассказать, как именно ее задержали российские солдаты, потому что сейчас длится расследование. О пытках и психологическом давлении она лишь кратко сказала, что это было страшно, а отношение оккупантов — просто ужасное. По словам парамедика, вероятность попасть домой она оценивала на менее процента.

— Психологическое влияние – они действуют очень профессионально. Очень тяжело фильтровать, где ложь и правда. Мне сразу сказали: ты не будешь жить, лучше лишить себя жизни. Для них это было бы очень удобно, однако я не дала такого шанса, — подчеркнула Тайра.

По словам волонтера, российским военным нельзя верить, потому что они лишь перекручивают факты или говорят сплошную ложь. Оккупанты постоянно обвиняют в том, что они сами сделали, пытают, делают больно, лгут о ходе войны, и пытаются дать поверить, что мир покинул вас, однако это только манипуляция, убеждена Юлия Паевская.

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Фото: Юлия Паевская

Источник: DW