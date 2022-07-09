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Факты / Происшествия

Пауза РФ вызвана успехами ВСУ: в Луганской области уничтожено несколько вражеских танков и складов

Юля Захарченко, редактор ленты
Сергій Гайдай

Вооруженные силы Украины держат под контролем небольшую часть Луганской области. Несмотря на многочисленные заявления России, область не находится под полной оккупацией.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оперативный пауза россиян обусловлена только успехами ВСУ.

В частности, недавно украинские воины уничтожили несколько российских танков и складов с боеприпасами, в результате чего РФ приостановила наступление.

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Боевики так называемой ЛНР хотят провести псевдореферендум. Оккупанты хотят заявить, что Украина якобы нападает уже на территорию РФ и официально объявить мобилизацию, когда ВСУ получат достаточное количество оружия от западных партнеров.

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Фото: Сергей Гайдай

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