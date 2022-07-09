Липень, 09 в 15:00

Збройні сили України тримають під контролем невелику частину Луганської області. Попри численні заяви Росії, область не під повною окупацією.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, оперативна пауза росіян обумовлюється лише успіхами ЗСУ.

Зокрема, нещодавно українські воїни знищили декілька російських танків та складів з боєприпасами, внаслідок чого РФ тимчасово призупинила наступ.

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Бойовики так званої ЛНР хочуть провести псевдореферендум. Окупанти хочуть заявити, що Україна начебто нападає вже на територію РФ, та офіційно оголосити мобілізацію, коли ЗСУ отримають достатню кількістю зброї від західних партнерів.

Фото: Сергій Гайдай