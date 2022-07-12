Июль, 12 в 15:12

В Обуховском районе адвокат, участник ток-шоу Свадьба вслепую, порезал любимую на куски и по ночам развозил части ее тела на свалки.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

— Это действительно жуткая история смертельной любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления. Жених-потрошитель вырвал у любимой сердце и женские органы, а потом похоронил в чемодане, — рассказал он.

В Нацполиции раскрыли детали этого дела. Так, в мае 2022 года в одном из сел Обуховского района подозреваемый убил свою сожительницу. Затем он расчленил тело, сложил некоторые его части в чемодан и оставил в канале вблизи насосной станции.

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Впоследствии его обнаружили местные работники. Останки были тщательно замотаны в женскую одежду. По словам Небитова, чтобы установить личность погибшей, полицейские составили условный “портрет” убитой и распространили информацию.

Спустя некоторое время в полицию обратилась женщина и сообщила, что у ее подруги были похожие вещи, и в конце мая она перестала выходить на связь. Таким образом погибшую чудом опознали по брендовому платью.

Язык, сердце и матку нашли в холодильнике: участник ток-шоу о браке расчленил свою девушку / 6 фотографий

Выяснилось, что 39-летняя уроженка Краматорска весной приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого. Подругам женщина призналась, что будто бы встретила любимого человека, с которым планирует устроить личную жизнь.

Сожителем убитой оказался 36-летний юрист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и методично выбрасывал их в разные места, пытаясь избежать камер видеонаблюдения.

Язык, сердце и матку нашли в холодильнике: участник ток-шоу о браке расчленил свою девушку / 2 фотографии

— Во время обыска в холодильнике подозреваемого обнаружили органы убитой женщины и осколочную ручную гранату РГД-5. Он вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей. Как объяснил мужчина, между ними возник конфликт, из-за чего он задушил свою новую знакомую, а чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать останки, — говорят в Нацполиции.

Язык, сердце и матку нашли в холодильнике: участник ток-шоу о браке расчленил свою девушку / 3 фотографии

Правоохранители задержали мужчину в Ирпене. Адвокату сообщили о подозрении в умышленном убийстве женщины и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что 5 июня между селами Новые и Старые Безрадичи Киевской области на берегу водоема в чемодане нашли части тела женщины. В это время полиция начала расследование этого дела.

Фото: Нацполиция