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Под Киевом нашли чемодан с частями тела женщины: полиция ищет свидетелей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Под Киевом нашли чемодан с частями тела женщины: полиция ищет свидетелей
Фото: Нацполиция

5 июня между селами Новые и Старые Безрадичи Киевской области на берегу водоема в чемодане нашли части тела женщины.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.

На место выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа Обуховского районного управления полиции, криминалисты и кинологи.

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Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее убийства. Полицейские в поисках свидетелей совершают обход дворов.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Кроме того, полиция просит помощи у граждан, если кто-то владеет информацией об ужасной находке, сообщать на линию 102.

Ранее в Киеве мужчина убил женщину и малолетнего ребенка, а затем поджег квартиру, чтоб замаскировать убийство пожаром. Полиция задержала подозреваемого.

Источник: Нацполиция
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