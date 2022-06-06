Июнь, 06 в 6:31

5 июня между селами Новые и Старые Безрадичи Киевской области на берегу водоема в чемодане нашли части тела женщины.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.

На место выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа Обуховского районного управления полиции, криминалисты и кинологи.

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Кроме того, полиция просит помощи у граждан, если кто-то владеет информацией об ужасной находке, сообщать на линию 102.

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