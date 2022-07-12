Липень, 12 в 15:12

В Обухівському районі адвокат, учасник ток-шоу Одруження наосліп, порізав кохану на шматки та ночами розвозив частини її тіла на сміттєзвалища.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– Це дійсно моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину. Наречений-різник вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав у валізі, – розповів він.

У Нацполіції розкрили деталі цієї справи. Так, у травні 2022 року в одному із сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. Потім він розчленував тіло, склав деякі його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції.

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Згодом її знайшли місцеві працівники. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг. За словами Нєбитова, щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний “портрет” вбитої та поширили інформацію.

Через деякий час до поліції звернулася жінка і повідомила, що саме її подруга мала схожі речі та наприкінці травня перестала виходити на зв’язок. Таким чином загиблу дивом упізнали за брендовою сукнею.

Язик, серце і матку знайшли в холодильнику: учасник ток-шоу про одруження розчленував свою дівчину / 6 фотографий

З’ясувалося, що 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину та оселилась у приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину, з якою планує влаштувати особисте життя.

Співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі та методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникати камер відеонагляду.

Язик, серце і матку знайшли в холодильнику: учасник ток-шоу про одруження розчленував свою дівчину / 2 фотографии

– Під час обшуку у холодильнику підозрюваного знайшли органи вбитої жінки та осколкову ручну гранату РГД-5. Він вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Як пояснив чоловік, між ними виник конфлікт, через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло і намагався сховати рештки, – кажуть у Нацполіції.

Язик, серце і матку знайшли в холодильнику: учасник ток-шоу про одруження розчленував свою дівчину / 3 фотографии

Правоохоронці затримали чоловіка в Ірпені. Адвокату повідомили про підозру в умисному вбивстві жінки та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд вже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що 5 червня між селами Нові та Старі Безрадичі, що на Київщині, на березі водойми у валізі знайшли частини тіла жінки. Саме тоді поліція почала розслідування цієї справи.

Фото: Нацполіція