Июль, 18 в 19:56

В Кривом Роге мужчину, который насиловал свою 10-летнюю дочь, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

В суде доказали, что в течение двух лет ранее судимый мужчина после смерти жены совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал свою малолетнюю дочь.

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— Попав в районный центр социально-психологической реабилитации, ребенок рассказал все, о чем сразу сообщили в полицию, — отметили в прокуратуре.

В то же время мужчина не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений.

Впоследствии Криворожский районный суд, исследовав материалы производства, поддержал позицию стороны обвинения и назначил наказание, на котором настаивал прокурор по делу.

Так, жителя с. Новомалиновка на Днепропетровщине признали виновным за неоднократное совершение преступлений против половой свободы в отношении 10-летней дочери (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Данные об обвиняемом внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.