Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Насиловал 10-летнюю дочь после смерти жены: в Кривом Роге осудили мужчину

Ольга Тетеріна, редактор ленты
згвалтування,
Фото: Depositphotos

В Кривом Роге мужчину, который насиловал свою 10-летнюю дочь, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

В суде доказали, что в течение двух лет ранее судимый мужчина после смерти жены совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал свою малолетнюю дочь.

Сейчас смотрят

— Попав в районный центр социально-психологической реабилитации, ребенок рассказал все, о чем сразу сообщили в полицию, — отметили в прокуратуре.

В то же время мужчина не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений.

Впоследствии Криворожский районный суд, исследовав материалы производства, поддержал позицию стороны обвинения и назначил наказание, на котором настаивал прокурор по делу.

Так, жителя с. Новомалиновка на Днепропетровщине признали виновным за неоднократное совершение преступлений против половой свободы в отношении 10-летней дочери (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Данные об обвиняемом внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Читайте
Язык, сердце и матку нашли в холодильнике: участник ток-шоу о браке расчленил свою девушку

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка