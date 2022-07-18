Липень, 18 в 19:56

У Кривому Розі чоловіка, який ґвалтував свою 10-річну доньку, засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

У суді довели, що протягом двох років раніше судимий чоловік після смерті дружини вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню доньку.

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– Потрапивши до районного центру соціально-психологічної реабілітації, дитина розповіла все, про що одразу повідомили до поліції, – зазначили у прокуратурі.

Водночас чоловік не визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Згодом Криворізький районний суд, дослідивши матеріали провадження, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі.

Так, мешканця с. Новомалинівка на Дніпропетровщині визнали винним за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи щодо 10-річної доньки (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Дані про обвинуваченого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.