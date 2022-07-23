В Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком во время тревоги раздались взрывы
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23 июля на рассвете в трех городах – Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком – во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы.
Взрывы в Николаеве
Так, в 04.16 в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Около 04:30 мэр города Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах – все преимущественно в одном районе города.
— Собираем информацию. Предварительно, без жертв, – заметил он.
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Взрывы в Кропивницком
Впоследствии местные СМИ сообщили о “прилетах” в Кропивницком. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале написал, что утро тревожное и призвал горожан не выходить из укрытий.
Пока деталей о взрывах нет.
Взрывы в Кривом Роге
Жители города сообщили, что при воздушной тревоге слышали звуки взрывов. В настоящее время эта информация требует официального подтверждения.