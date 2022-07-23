У Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому під час тривоги пролунали вибухи
23 липня на світанку у трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.
Вибухи у Миколаєві
ОНОВЛЕНО о 09:00
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти завдали удару по обласному центру шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави.
Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих.
Так, о 04:16 у місті пролунали сигнали повітряної тривоги. Близько 04:30 мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи – усі переважно в одному районі міста.
– Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв, – зауважив він.
Вибухи у Кропивницькому
Згодом місцеві ЗМІ повідомили про “прильоти” у Кропивницькому. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, що ранок тривожний і закликав містян не виходити з укриттів.
Наразі деталей про вибухи немає.
Вибухи у Кривому Розі
ОНОВЛЕНО о 08:40
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у самому Кривому Розі все спокійно.
– На нашому напрямку були обстріли по околицях Червоногригорівської громади (Нікопольський район), Широківської та Зеленодольської громадам (Криворізький район). Без втрат, – наголосив він.
Жителі міста повідомили, що під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження.
Нагадаємо, що 22 липня у Чорнобаївці пролунав потужний вибух. А протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів. Один зі складів був розташований у Чорнобаївці.