Липень, 23 в 6:13

23 липня на світанку у трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

Вибухи у Миколаєві

ОНОВЛЕНО о 09:00

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти завдали удару по обласному центру шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави.

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Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Так, о 04:16 у місті пролунали сигнали повітряної тривоги. Близько 04:30 мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи – усі переважно в одному районі міста.

– Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв, – зауважив він.

Вибухи у Кропивницькому

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про “прильоти” у Кропивницькому. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, що ранок тривожний і закликав містян не виходити з укриттів.

Наразі деталей про вибухи немає.

Вибухи у Кривому Розі

ОНОВЛЕНО о 08:40

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у самому Кривому Розі все спокійно.

– На нашому напрямку були обстріли по околицях Червоногригорівської громади (Нікопольський район), Широківської та Зеленодольської громадам (Криворізький район). Без втрат, – наголосив він.

Жителі міста повідомили, що під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, що 22 липня у Чорнобаївці пролунав потужний вибух. А протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів. Один зі складів був розташований у Чорнобаївці.