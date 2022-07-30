В Мариуполе подожгли поля с украинским зерном, чтобы его не украли оккупанты

Июль, 30 в 14:13

В Мариуполе силы сопротивления подожгли поля с украинским зерном, чтобы его не украли и не переправили на продажу российские военные. Рядом с местом пожара размещались склады техники с боекомплектами и минные поля оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. По обновленной информации, россиянам долго не удавалось потушить пламя.

– Мариупольские силы сопротивления подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты. Есть вероятность, что огонь перекинется на базу оккупантов. Начался пожар, который они не могут ликвидировать, — говорится в сообщении.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит поле с украинским зерном после поджога. На фото можно заметить, что в результате пожара сгорели злаковые культуры.

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– Мариуполь. Так выглядит поле зерна после Немезиды. Видите зерно, которое можно украсть? Вот и оккупанты его тоже не увидят. Возмездие уже на марше, — убежден Андрющенко.

Фото: Мариупольский городской совет