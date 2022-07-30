У Маріуполі підпалили поля з українським зерном, щоб його не викрали окупанти

Липень, 30 в 14:13

У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з українським зерном, щоб його не викрали та не переправили на продаж російські військові. Поруч із місцем пожежі розташовувалися склади техніки з боєкомплектами та мінні поля окупантів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. За оновленою інформацією, росіянам довго не вдавалося загасити полум’я.

– Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів. Розпочалася пожежа, яку окупанти не можуть ліквідувати, – йдеться у повідомленні.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко показав, який має вигляд поле з українським зерном після підпалу. На фото можна помітити, що внаслідок пожежі згоріли злакові культури.

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– Маріуполь. Так виглядає поле зерна після Немезиди. Бачите зерно, яке можна вкрасти? От і окупанти його теж не побачать. Відплата вже на марші, – переконаний Андрющенко.

Фото: Маріупольська міська рада