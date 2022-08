В Хорватии с дороги слетел польский автобус — по меньшей мере 12 человек погибли

В Хорватии в субботу утром, 6 августа, произошло серьезное ДТП с участием автобуса с польскими номерами. Авария произошла на трассе А4 Загреб-Горичан.

По данным полиции, погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки человек получили ранения. В больницы Загреба доставили 18 пострадавших. В общей сложности, по неподтвержденной информации, в автобусе находились 50 человек, из них 30 – травмированы.

Хорватское издание Jutarnji со ссылкой на Университетский больничный центр сообщило, что один из шести пациентов, к ним привезенных, к сожалению, скончался после попытки реанимации.

В автобусе находились паломники, ехавшие в Меджугорье в Боснии и Герцеговине из польского города Томашув-Мазовецкий, расположенного в центральной части Польши в 109 км от польской столицы Варшавы.

Twelve people were killed and more than 40 were injured when a bus with Polish licence plates skidded off the road on Saturday on the highway in the direction of Zagreb, Minister of the Interior Davor Božinović said. Many of injured have suffered multiple trauma. pic.twitter.com/oFhT70kn5Y

— HINA (@Agencija_HINA) August 6, 2022