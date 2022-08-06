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Факты / Происшествия

В Хорватии с дороги слетел польский автобус — по меньшей мере 12 человек погибли

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ДТП у Хорватії

В Хорватии в субботу утром, 6 августа, произошло серьезное ДТП с участием автобуса с польскими номерами. Авария произошла на трассе А4 Загреб-Горичан.

По данным полиции, погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки человек получили ранения. В больницы Загреба доставили 18 пострадавших. В общей сложности, по неподтвержденной информации, в автобусе находились 50 человек, из них 30 – травмированы.

Хорватское издание Jutarnji со ссылкой на Университетский больничный центр сообщило, что один из шести пациентов, к ним привезенных, к сожалению, скончался после попытки реанимации.

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В автобусе находились паломники, ехавшие в Меджугорье в Боснии и Герцеговине из польского города Томашув-Мазовецкий, расположенного в центральной части Польши в 109 км от польской столицы Варшавы.

Пока официальной информации о причинах аварии, а также обстоятельствах, при которых она произошла, нет. Однако есть тезис, что водитель, скорее всего, заснул за рулем.

На месте происшествия работает полиция, проводящая расследование, а также бригады скорой помощи и пожарные. Из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.

В МИД Польши сообщили, что все погибшие – граждане Польши.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter написал, что “с грустью воспринял известие о трагической аварии польского автобуса в Хорватии. Много погибших и раненых”.

Польский премьер Матеуш Моравецкий уже обсудил детали смертельной автокатастрофы с премьер-министром Хорватии. Андрей Пленкович заверил о полной поддержки хорватских медицинских служб.

Источник: Jutarnji, Polskie Radio

Фото: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

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