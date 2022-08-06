В Хорватии с дороги слетел польский автобус — по меньшей мере 12 человек погибли

Август, 06 в 14:48

В Хорватии в субботу утром, 6 августа, произошло серьезное ДТП с участием автобуса с польскими номерами. Авария произошла на трассе А4 Загреб-Горичан.

По данным полиции, погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки человек получили ранения. В больницы Загреба доставили 18 пострадавших. В общей сложности, по неподтвержденной информации, в автобусе находились 50 человек, из них 30 – травмированы.

Хорватское издание Jutarnji со ссылкой на Университетский больничный центр сообщило, что один из шести пациентов, к ним привезенных, к сожалению, скончался после попытки реанимации.

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В автобусе находились паломники, ехавшие в Меджугорье в Боснии и Герцеговине из польского города Томашув-Мазовецкий, расположенного в центральной части Польши в 109 км от польской столицы Варшавы.

Twelve people were killed and more than 40 were injured when a bus with Polish licence plates skidded off the road on Saturday on the highway in the direction of Zagreb, Minister of the Interior Davor Božinović said. Many of injured have suffered multiple trauma. pic.twitter.com/oFhT70kn5Y — HINA (@Agencija_HINA) August 6, 2022

Пока официальной информации о причинах аварии, а также обстоятельствах, при которых она произошла, нет. Однако есть тезис, что водитель, скорее всего, заснул за рулем.

На месте происшествия работает полиция, проводящая расследование, а также бригады скорой помощи и пожарные. Из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.

В МИД Польши сообщили, что все погибшие – граждане Польши.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter написал, что “с грустью воспринял известие о трагической аварии польского автобуса в Хорватии. Много погибших и раненых”.

З сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобусу у Хорватії. Багато загиблих та поранених.

Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих та всьому польському народу. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 6, 2022

Польский премьер Матеуш Моравецкий уже обсудил детали смертельной автокатастрофы с премьер-министром Хорватии. Андрей Пленкович заверил о полной поддержки хорватских медицинских служб.

Источник: Jutarnji, Polskie Radio

Фото: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell