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Факти / Надзвичайні події

У Хорватії з дороги злетів польський автобус – щонайменше 12 осіб загинули

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ДТП у Хорватії

У Хорватії у суботу вранці, 6 серпня, сталася серйозна ДТП за участю автобуса з польськими номерами. Аварія сталася на трасі А4 Загреб-Горічан.

За даними поліції, загинули щонайменше 12 людей. Десятки людей отримали поранення. До лікарень Загреба доправили 18 постраждалих. Загалом, за непідтвердженою інформацією, в автобусі перебували 50 осіб, з них 30 – травмовані.

Хорватське видання Jutarnji з посиланням на Університетський лікарняний центр повідомило, що один із шести пацієнтів, який до них привезли, на жаль, помер після спроби реанімації.

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В автобусі були паломники, які їхали до Меджугор’я у Боснії та Герцеговині з польського міста Томашув-Мазовецький, розташоване в центральній частині Польщі за 109 км від польської столиці Варшави.

Наразі офіційної інформації про причини аварії, а також обставини, за яких вона сталася, немає. Однак, є теза, що водій, найімовірніше, заснув за кермом.

На місці події працює поліція, яка проводить розслідування, а також бригади швидкої допомоги та пожежники. Через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга.

В МЗС Польщі повідомили, що усі загиблі – громадяни Польщі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter написав, що “з сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобусу у Хорватії. Багато загиблих та поранених”.

Польський прем’єр Матеуш Моравецький вже обговорив деталі смертельної автокатастрофи з прем’єр-міністром Хорватії.  Андрей Пленкович запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб.

Джерело: Jutarnji, Polskie Radio

Фото: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

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