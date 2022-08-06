У Хорватії з дороги злетів польський автобус – щонайменше 12 осіб загинули

Серпень, 06 в 14:48

У Хорватії у суботу вранці, 6 серпня, сталася серйозна ДТП за участю автобуса з польськими номерами. Аварія сталася на трасі А4 Загреб-Горічан.

За даними поліції, загинули щонайменше 12 людей. Десятки людей отримали поранення. До лікарень Загреба доправили 18 постраждалих. Загалом, за непідтвердженою інформацією, в автобусі перебували 50 осіб, з них 30 – травмовані.

Хорватське видання Jutarnji з посиланням на Університетський лікарняний центр повідомило, що один із шести пацієнтів, який до них привезли, на жаль, помер після спроби реанімації.

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В автобусі були паломники, які їхали до Меджугор’я у Боснії та Герцеговині з польського міста Томашув-Мазовецький, розташоване в центральній частині Польщі за 109 км від польської столиці Варшави.

Twelve people were killed and more than 40 were injured when a bus with Polish licence plates skidded off the road on Saturday on the highway in the direction of Zagreb, Minister of the Interior Davor Božinović said. Many of injured have suffered multiple trauma. pic.twitter.com/oFhT70kn5Y — HINA (@Agencija_HINA) August 6, 2022

Наразі офіційної інформації про причини аварії, а також обставини, за яких вона сталася, немає. Однак, є теза, що водій, найімовірніше, заснув за кермом.

На місці події працює поліція, яка проводить розслідування, а також бригади швидкої допомоги та пожежники. Через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга.

В МЗС Польщі повідомили, що усі загиблі – громадяни Польщі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter написав, що “з сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобусу у Хорватії. Багато загиблих та поранених”.

З сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобусу у Хорватії. Багато загиблих та поранених.

Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих та всьому польському народу. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 6, 2022

Польський прем’єр Матеуш Моравецький вже обговорив деталі смертельної автокатастрофи з прем’єр-міністром Хорватії. Андрей Пленкович запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб.

Джерело: Jutarnji, Polskie Radio

Фото: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell