У Хорватії з дороги злетів польський автобус – щонайменше 12 осіб загинули

У Хорватії у суботу вранці, 6 серпня, сталася серйозна ДТП за участю автобуса з польськими номерами. Аварія сталася на трасі А4 Загреб-Горічан.

За даними поліції, загинули щонайменше 12 людей. Десятки людей отримали поранення. До лікарень Загреба доправили 18 постраждалих. Загалом, за непідтвердженою інформацією, в автобусі перебували 50 осіб, з них 30 – травмовані.

Хорватське видання Jutarnji з посиланням на Університетський лікарняний центр повідомило, що один із шести пацієнтів, який до них привезли, на жаль, помер після спроби реанімації.

В автобусі були паломники, які їхали до Меджугор’я у Боснії та Герцеговині з польського міста Томашув-Мазовецький, розташоване в центральній частині Польщі за 109 км від польської столиці Варшави.

