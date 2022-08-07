Август, 07 в 8:49

Сегодня ночью, 7 августа, российский враг обстреливал Днепропетровскую область из Градов и Ураганов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, в Никопольский район прилетели 60 снарядов из Градов. В Марганце от обстрелов пострадали два человека: 64-летнего мужчину госпитализировали.

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В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка.

К тому же обстрелом задел газопровод и электросеть. В настоящее время несколько тысяч абонентов остаются без света. Ремонтные бригады пытаются возобновить электроснабжение.

Ночью оккупанты обстреляли Марганец из Градов: есть раненые, поврежден газопровод / 5 фотографий

По Криворожскому району российский враг нанес удары из Ураганов и ствольной артиллерии. Также под огонь попали Зеленодольские и Апостоловские общины.

К счастью, там обошлось без пострадавших.

4 августа российские войска дважды обстреляли Никополь из Градов. Люди не пострадали.

В результате обстрела был уничтожен дом, почти 50 — повреждены, также зацепило 30 хозяйственных сооружений.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко