Пенсионеры относятся к одной из наиболее социально уязвимых категорий населения, поскольку после завершения трудовой деятельности основным источником их дохода становится пенсия. Поэтому будущим пенсионерам важно понимать, от чего зависит размер выплаты и как на нее влияет страховой стаж.

На размер пенсии по возрасту влияют сразу несколько показателей. Среди них — год выхода на пенсию, продолжительность страхового стажа и заработок человека в течение трудовой деятельности, с которого уплачивались страховые взносы. Важное значение имеет и соотношение зарплаты человека со средней заработной платой по Украине — так называемый коэффициент заработка.

В 2026 году человек, имеющий 35 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, поскольку для этого в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет стажа.

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Однако сам по себе большой страховой стаж не означает, что человек будет получать высокую пенсию. Не менее важен уровень официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Поэтому Факты ICTV разбирались, какой будет пенсия, если есть 35 лет стажа, и как на ее размер влияет заработок.

Как рассчитывается пенсия по возрасту

Если у человека 35 лет официального стажа, какой будет пенсия — в первую очередь зависит от его официального заработка.

В ПФУ напомнили, что основная формула расчета пенсии по возрасту определена статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Она имеет следующий вид:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата для исчисления пенсии с учетом индивидуального коэффициента заработка;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа зависит от продолжительности официальной работы. В расчете за 35 лет стажа он составляет 0,35.

То есть по сравнению с человеком, имеющим 15 лет страхового стажа и коэффициент 0,15, в случае с 35 годами применяется более высокий коэффициент — 0,35.

Какой будет пенсия, если есть 35 лет официального стажа

Используем среднюю заработную плату 17 482,87 грн. Это показатель средней зарплаты, который используется при расчете пенсии для людей, выходящих на пенсию в 2026 году. Это определенная ПФУ средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии.

Предположим, что индивидуальный коэффициент зарплаты в нашем примере составляет 1,1. То есть зарплата человека немного выше средней по стране.

Сначала определяем заработную плату, которая учитывается для расчета:

17 482,87 × 1,1 = 19 231,16 грн.

Далее полученную сумму умножаем на коэффициент страхового стажа для 35 лет — 0,35:

19 231,16 × 0,35 = 6 730,91 грн.

Таким образом, при таких условиях расчетный размер пенсии составит 6 730,91 грн в месяц.

Фактическая пенсия зависит от индивидуального коэффициента заработка конкретного человека.

Какой будет пенсия, если есть 35 лет официального стажа, но зарплата была вдвое выше средней

Индивидуальный коэффициент заработной платы определяется отдельно за каждый месяц страхового стажа. Для этого зарплату человека за конкретный месяц сравнивают со средней зарплатой по Украине за соответствующий период. После этого полученные за все месяцы коэффициенты учитываются при определении их среднего значения.

То есть если в начале трудовой деятельности человек получал официальную зарплату, которая была ниже средней по стране, а впоследствии перешел на работу с более высоким заработком, в общем расчете будут учитываться показатели за весь период. Поэтому размер зарплаты в течение всей трудовой деятельности имеет значение для будущей пенсии.

Именно поэтому официальное трудоустройство и более высокий официальный заработок непосредственно влияют на будущую выплату. Если человек в течение длительного времени получает официальную зарплату, которая превышает среднюю по Украине, его индивидуальный коэффициент заработка будет выше.

А это, в свою очередь, увеличивает расчетный размер пенсии по сравнению с человеком, который в течение трудовой деятельности получал невысокую официальную зарплату.

Чтобы увидеть, какой будет пенсия, если есть только 35 лет стажа, и насколько сильно на будущую пенсию влияет зарплата, можно рассмотреть другой пример.

Предположим, что в течение трудовой деятельности человек получал зарплату, которая в среднем была вдвое выше средней зарплаты по Украине. В таком случае индивидуальный коэффициент заработка составит 2.

Тогда расчет будет следующим:

17 482,87 × 2 = 34 965,74 грн.

После этого сумму умножаем на коэффициент страхового стажа 0,35:

34 965,74 × 0,35 = 12 238,01 грн.

Таким образом, при одинаковом страховом стаже в 35 лет, но при коэффициенте зарплаты 2 расчетная пенсия составит около 12 238 грн.

Для сравнения, при коэффициенте зарплаты 1,1 и тех же 35 годах стажа расчетная сумма составляла 6 730,91 грн.

Таким образом, на размер пенсии влияет не только количество лет официальной работы. Даже значительный страховой стаж не гарантирует высокой выплаты, если официальный заработок был невысоким. Более высокий официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, увеличивает расчетный размер пенсии.

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