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Вночі окупанти обстріляли Марганець із Градів: є поранені, пошкоджено газопровід

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі окупанти обстріляли Марганець із Градів: є поранені, пошкоджено газопровід

Сьогодні вночі, 7 серпня, російський ворог обстрілював Дніпропетровщину із Градів та Ураганів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у Нікопольський район прилетіло 60 снарядів із Градів. У Марганці від обстрілів постраждали двоє людей: 64-річного чоловіка госпіталізували.

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У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.

До того ж обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Наразі кілька тисяч абонентів залишаються без світла. Ремонтні бригади намагаються відновити електропостачання.

Вночі окупанти обстріляли Марганець із Градів: є поранені, пошкоджено газопровід / 5 фотографий

По Криворізькому району російський ворог завдав ударів з Ураганів та ствольної артилерії. Також під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади.

На щастя, там минулося без постраждалих.

4 серпня російські війська двічі обстріляли Нікополь із Градів. Люди не постраждали.

Унаслідок обстрілу було знищено будинок, майже 50 – пошкоджено, також зачепило 30 господарських споруд.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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