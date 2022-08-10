Россиянам пора бросать курить. Что известно о взрывах в Крыму, первые версии и заявления

Август, 09 в 21:12

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме россиян в поселке Новофедоровка Сакского района произошло несколько взрывов во вторник, 9 августа.

В соцсетях люди пишут разные данные о количестве взрывов. Сначала сообщалось о трех-четырех. Позже очевидцы сообщали о семи взрывах, а в некоторых источниках их количество достигало 15-ти.

По предварительной информации, взрывы произошли на авиабазе Саки, где была размещена вражеская авиация страны-агрессора. Именно оттуда совершались вылеты в Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую область.

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Это первое такое событие на территории полуострова с начала полномасштабной войны России против Украины.

Проект Схемы украинской службы Радио Свобода опубликовал сегодняшние утренние спутниковые снимки авиабазы Саки. На них видно, что она активно использовалась, в частности для доставки грузов – на ВПП виден грузовой борт.

На военном аэродроме захватчиков во временно оккупированном Крыму базируется 43 истребительный авиационный полк ПКС РФ, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Что известно о взрывах?

Первые фото и видео с огромными клубами дыма на фоне отдыхающих в Крыму стали появляться около 16.00 во вторник, 9 августа.

На видеокадрах были видны туристы, которые начали массово покидать пляжи, а другие снимали мощные столбы дыма со стороны военного аэродрома.

Очевидцы сообщали, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

В направлении Новофедоровки отправились кареты скорой из Евпатории. А назначенный РФ главарь Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал на “место происшествия”. По его словам, в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке погиб один человек.

Ранее глава оккупационных властей крымского “МОЗ” сообщила, что в результате взрывов пострадали пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок.

Несколько Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили, что аэродром Саки уничтожен.

Что говорят в России?

По российской версии событий от Минобороны страны-агрессора, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

— Около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, — говорится в заявлении.

Там добавили, что в результате взрывов пострадавших нет, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Основной версией взрыва в Крыму на официальном уровне Москва назвала нарушение требований пожарной безопасности.

— Признаков и фактов умышленного влияния на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет, — такую ​​цитату со ссылкой на Минобороны РФ распространяют российские СМИ.

Но, похоже, сами россияне не верят заявлениям своего ведомства. На выезд в направлении самостроя “крымский мост” сформировались огромные пробки автомобилей.

Huge traffic jam building at the Kerch Bridge in the east part of Ukraine’s Russian-occupied Crimea. The jam started to build up after news broke of what may have been a Ukrainian rocket or missile attack on a Russian air base near Saki, Crimea. pic.twitter.com/qckdCyXU2w — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 9, 2022

В то же время “глава Крыма” Аксенов с места событий сообщил, что говорить о причинах инцидента “пока что рано”. Позже он объявил о желтом уровне террористической опасности на полуострове.

А какая реакция Украины?

Вскоре после известия о взрывах бывший советник главы МВД Виктор Андрусив написал в своем Telegram-канале, что у оккупантов очень плохие дела с разведкой и ПВО.

— Что ж, можно открыто писать. Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются, – отметил он.

А советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что Украина могла использовать для атаки американские ракеты ATACMS большой дальности. О них раньше публично просил Киев, но США не сообщали о поставке таких ракет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя взрывы в Новофедоровке, отметил, “взрывы в телевизоре никогда не передают реальной атмосферы и ощущения”.

— Вдвойне неприятнее, когда ты с детьми и на море. Думаю, нужно запретить россиянам курить на военных объектах, – написал Ким.

Вскоре в Минобороны Украины заявили, что не могут установить причины возгорания на аэродроме в Новофедоровке, но напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В ведомстве не исключают, что факт пожара РФ может использовать в информационной войне, и что российские оккупанты “случайно” найдут что-то характерное на месте.

— Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты “случайно” найдут какие-то характерные “шеврон”, “визитку” или даже “ДНК”, — говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что демилитаризация РФ – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности.

– Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается.

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это Украина. Так чиновница прокомментировала взрывы в оккупированном Крыму.

Так “детонация” боеприпасов, или все же прилеты?

Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что удар по базе могли нанести с беспилотников, противокорабельными ракетами.

Также теоретически не исключает применения ракет большой дальности ATACMS.

– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что это были ракеты HIMARS. С одной стороны, дальность поражения говорит о том, что это теоретически могли быть ATACMS, или так же это могли быть и противокорабельные ракеты при условии их соответствующего расположения. А еще это могли быть и ударные беспилотники разных модификаций, – сказал эксперт.

По его словам, пока сложно сказать, что удары нанесли ВСУ с помощью HIMARS. Он отметил, что этот удар по вражеской авиабазе – очень хорошо для Украины, ведь ее не будут использовать против украинцев.

Таким образом, была уничтожена/поражена очень жирная цель.

Один из OSINT-аналитиков InformNapalm высказал мнение, что ВСУ отработали красиво по классической схеме: AGM-88 HARM вывели из строя РЛС/ПВО, а дальше в пробитое “окно” залетели пока не анонсированные ATACMS. Отмечают, что появлялись слухи, что решение о передаче могло быть принято после российского военного преступления в Еленовке.

#Ukraine #Crimea

Зараз зарано робити остаточні висновки, але в якості припущення один з #OSINT-аналітиків InformNapalm висловив цікаву думку про застосування: AGM-88 HARM +ATACMS: https://t.co/xxAb43H1YA pic.twitter.com/Bh2t4Uaoxy — InformNapalm (@InformNapalm) August 9, 2022

Что известно об аэродроме в Новофедоровке?

Авиабаза в поселке Новофедоровка находится возле города Саки на юго-западном побережье Крыма.

До временной оккупации Крыма весной 2014 года здесь дислоцировалась военная часть 10-й бригады морской авиации ВСУ. В ходе захвата Крыма россиянами военные этой части смогли незаметно переместить свою авиационную технику на материковую часть Украины.

Вместе с украинским полуостровом россияне оккупировали и аэродром, который начали использовать по своему назначению. Здесь разместился 43-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Именно с аэродрома в Новофедоровке россияне совершали вылеты для атак на украинские позиции, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

Также возле Новофедоровки расположены склады с боеприпасами и учебно-тренировочный комплекс НИТКА. Этот тренировочный полигон построен во времена СССР в 1970-80 годах для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца.

Фото: tZE inform