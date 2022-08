Россиянам пора бросать курить. Что известно о взрывах в Крыму, первые версии и заявления

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме россиян в поселке Новофедоровка Сакского района произошло несколько взрывов во вторник, 9 августа.

В соцсетях люди пишут разные данные о количестве взрывов. Сначала сообщалось о трех-четырех. Позже очевидцы сообщали о семи взрывах, а в некоторых источниках их количество достигало 15-ти.

По предварительной информации, взрывы произошли на авиабазе Саки, где была размещена вражеская авиация страны-агрессора. Именно оттуда совершались вылеты в Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую область.

Это первое такое событие на территории полуострова с начала полномасштабной войны России против Украины.

Проект Схемы украинской службы Радио Свобода опубликовал сегодняшние утренние спутниковые снимки авиабазы Саки. На них видно, что она активно использовалась, в частности для доставки грузов – на ВПП виден грузовой борт.

На военном аэродроме захватчиков во временно оккупированном Крыму базируется 43 истребительный авиационный полк ПКС РФ, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Первые фото и видео с огромными клубами дыма на фоне отдыхающих в Крыму стали появляться около 16.00 во вторник, 9 августа.

На видеокадрах были видны туристы, которые начали массово покидать пляжи, а другие снимали мощные столбы дыма со стороны военного аэродрома.

Очевидцы сообщали, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

В направлении Новофедоровки отправились кареты скорой из Евпатории. А назначенный РФ главарь Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал на “место происшествия”. По его словам, в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке погиб один человек.

Ранее глава оккупационных властей крымского “МОЗ” сообщила, что в результате взрывов пострадали пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок.

Несколько Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили, что аэродром Саки уничтожен.

По российской версии событий от Минобороны страны-агрессора, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Там добавили, что в результате взрывов пострадавших нет, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Основной версией взрыва в Крыму на официальном уровне Москва назвала нарушение требований пожарной безопасности.

Но, похоже, сами россияне не верят заявлениям своего ведомства. На выезд в направлении самостроя “крымский мост” сформировались огромные пробки автомобилей.

Huge traffic jam building at the Kerch Bridge in the east part of Ukraine’s Russian-occupied Crimea. The jam started to build up after news broke of what may have been a Ukrainian rocket or missile attack on a Russian air base near Saki, Crimea. pic.twitter.com/qckdCyXU2w

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 9, 2022