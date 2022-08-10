Росіянам слід кидати курити. Що відомо про вибухи у Криму, перші версії та заяви

Серпень, 09 в 21:12

У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі росіян у селищі Новофедорівка Сакського району пролунало кілька вибухів у вівторок, 9 серпня.

У соцмережах люди пишуть різні дані щодо кількості вибухів. Спершу повідомлялося про три-чотири. Пізніше очевидці повідомляли про сім вибухів, а в деяких джерелах їхня кількість сягала 15-ти.

За попередньою інформацією, вибухи сталися на авіабазі Саки, де була розміщена ворожа авіація країни-агресора. Саме звідти здійснювалися вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя.

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Це перша така подія на території півострова з початку повномасштабної війни Росії проти України. Проєкт Схеми української служби Радіо Свобода опублікував сьогоднішні ранкові супутникові знімки авіабази Саки. На них видно, що вона активно використовувалася, зокрема для доставки вантажів – на ЗПС видно вантажний борт.

На військовому аеродромі загарбників у тимчасово окупованому Криму зараз базується 43 винищувальний авіаційний полк ПКС РФ, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Що відомо про вибухи?

Перші фото та відео з величезними клубами диму на тлі відпочивальників у Криму стали з’являтися близько 16 години 9 серпня.

На відеокадрах було видно туристів, які почали масово залишати пляжі, а інші фільмували потужні стовпи диму з боку військового аеродрому.

Очевидці повідомляли, що палають склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці.

У напрямку Новофедорівки вирушили карети швидкої з Євпаторії. А призначений РФ ватажок Криму Сергій Аксьонов повідомив, що терміново виїхав на “місце події”. За його словами, внаслідок вибухів на аеродромі у Новофедорівці загинула одна людина.

Раніше глава окупаційної влади кримського “МОЗ” повідомила, що внаслідок вибухів постраждали п’ятеро цивільних осіб, зокрема дитина.

Кілька Telegram-каналів з посиланням на очевидців повідомили, що аеродром Саки знищено.

Що кажуть у Росії?

За російською версією подій від Міноборони країни-агресора, причиною вибухів стала детонація кількох авіаційних боєприпасів.

— Близько 15.20 на території аеродрому Саки в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів, – сказано в заяві.

Там додали, що внаслідок вибухів постраждалих немає, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Основною версією вибуху в Криму на офіційному рівні Москва назвала порушення вимог пожежної безпеки.

— Ознак і фактів навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву на аеродромі Новофедорівка немає, – таку цитату з посиланням на Міноборони РФ поширюють російські ЗМІ.

Та, схоже, самі росіяни не вірять заявам свого відомства. На виїзд у напрямку самобудови “кримський міст” сформувалися величезні затори автівок.

Huge traffic jam building at the Kerch Bridge in the east part of Ukraine’s Russian-occupied Crimea. The jam started to build up after news broke of what may have been a Ukrainian rocket or missile attack on a Russian air base near Saki, Crimea. pic.twitter.com/qckdCyXU2w — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 9, 2022

Водночас, “голова Криму” Аксьонов з місця подій повідомив, що говорити про причини інциденту “поки що зарано”. Пізніше він оголосив про жовтий рівень терористичної небезпеки на півострові.

А яка реакція України?

Невдовзі після звістки про вибухи колишній радник очільника МВС Віктор Андрусів написав у своєму Telegram-каналі, що в окупантів дуже погані справи з розвідкою та ППО.

— Що ж, можна вже відкрито писати. Як ви могли зрозуміти – ракети з дальністю 200-300 км уже у нас на озброєнні і застосовуються, – зазначив він.

А радник очільника МВС Антон Геращенко висловив припущення, що Україна могла використати для атаки американські ракети ATACMS великої дальності. Про них раніше публічно просив Київ, але США не повідомляли про поставку таких ракет.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи вибухи у Новофедорівці, зазначив, “вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфери та відчуття”.

— Удвічі неприємніше, коли ти з дітьми та на морі. Думаю, треба заборонити росіянам курити на військових об’єктах, – написав Кім.

Згодом у Міноборони України заявили, що не можуть встановити причини займання на аеродромі у Новофедорівці, але нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У відомстві не виключають, що факт пожежі РФ може використати в інформаційній війні, і що російські окупанти “випадково” знайдуть щось характерне на місці.

— Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”, – йдеться у повідомленні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що демілітаризація РФ — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки.

— Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається.

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук наголосила, що сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна. Так чиновниця прокоментувала вибухи в окупованому Криму.

То “детонація” боєприпасів, чи все ж прильоти?

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що удару по базі могли завдати з безпілотників, протикорабельними ракетами.

Також теоретично не виключає застосування ракет великої дальності ATACMS.

– Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що то були ракети HIMARS. З одного боку, дальність ураження говорить про те, що то теоретично могли бути ATACMS, або так само це могли бути і протикорабельні ракети за умови їхнього відповідного розташування. А ще це могли бути і ударні безпілотники різних модифікацій, – сказав експерт.

За його словами, поки що складно сказати, що ударів завдали ЗСУ за допомогою HIMARS. Він зауважив, що цей удар по ворожій авіабазі – дуже добре для України, адже її не будуть використовувати проти українців.

Таким чином була знищена/уражена дуже жирна ціль.

Один з OSINT-аналітиків InformNapalm висловив думку, що ЗСУ відпрацювали красиво за класичною схемою: AGM-88 HARM вивели з ладу РЛС/ППО, а далі у пробите “вікно” залетіли поки ще не анонсовані ATACMS. Там зазначають, що з’являлися чутки, що рішення про передачу могло бути ухвалено після російського воєнного злочину в Оленівці.

#Ukraine #Crimea

Зараз зарано робити остаточні висновки, але в якості припущення один з #OSINT-аналітиків InformNapalm висловив цікаву думку про застосування: AGM-88 HARM +ATACMS: https://t.co/xxAb43H1YA pic.twitter.com/Bh2t4Uaoxy — InformNapalm (@InformNapalm) August 9, 2022

Що відомо про аеродром у Новофедорівці?

Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста Саки на південно-західному узбережжі Криму.

До тимчасової окупації Криму навесні 2014 року тут дислокувалася військова частина 10-ї бригади морської авіації ЗСУ. Під час захоплення Криму росіянами військові цієї частини змогли непомітно перемістити свою авіаційну техніку на материкову частину України.

Разом із українським півостровом росіяни окупували й аеродром, який почали використовувати за своїм призначенням. Тут розмістився 43-й винищувальний авіаційний полк, у складі якого переважно літаки Су-30, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Саме з аеродрому у Новофедорівці росіяни здійснювали вильоти для атак на українські позиції, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях.

Також біля Новофедорівки розташовані склади з боєприпасами та навчально-тренувальний комплекс НИТКА. Цей тренувальний полігон збудований за часів СРСР в 1970-80 роках для відпрацювання льотчиками палубної авіації техніки зльоту і посадки літака на палубу авіаносця.

Фото: tZE inform