Росіянам слід кидати курити. Що відомо про вибухи у Криму, перші версії та заяви

У тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі росіян у селищі Новофедорівка Сакського району пролунало кілька вибухів у вівторок, 9 серпня.

У соцмережах люди пишуть різні дані щодо кількості вибухів. Спершу повідомлялося про три-чотири. Пізніше очевидці повідомляли про сім вибухів, а в деяких джерелах їхня кількість сягала 15-ти.

За попередньою інформацією, вибухи сталися на авіабазі Саки, де була розміщена ворожа авіація країни-агресора. Саме звідти здійснювалися вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя.

На військовому аеродромі загарбників у тимчасово окупованому Криму зараз базується 43 винищувальний авіаційний полк ПКС РФ, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Перші фото та відео з величезними клубами диму на тлі відпочивальників у Криму стали з’являтися близько 16 години 9 серпня.

На відеокадрах було видно туристів, які почали масово залишати пляжі, а інші фільмували потужні стовпи диму з боку військового аеродрому.

Очевидці повідомляли, що палають склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці.

У напрямку Новофедорівки вирушили карети швидкої з Євпаторії. А призначений РФ ватажок Криму Сергій Аксьонов повідомив, що терміново виїхав на “місце події”. За його словами, внаслідок вибухів на аеродромі у Новофедорівці загинула одна людина.

Раніше глава окупаційної влади кримського “МОЗ” повідомила, що внаслідок вибухів постраждали п’ятеро цивільних осіб, зокрема дитина.

Кілька Telegram-каналів з посиланням на очевидців повідомили, що аеродром Саки знищено.

За російською версією подій від Міноборони країни-агресора, причиною вибухів стала детонація кількох авіаційних боєприпасів.

Там додали, що внаслідок вибухів постраждалих немає, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Основною версією вибуху в Криму на офіційному рівні Москва назвала порушення вимог пожежної безпеки.

Та, схоже, самі росіяни не вірять заявам свого відомства. На виїзд у напрямку самобудови “кримський міст” сформувалися величезні затори автівок.

Huge traffic jam building at the Kerch Bridge in the east part of Ukraine’s Russian-occupied Crimea. The jam started to build up after news broke of what may have been a Ukrainian rocket or missile attack on a Russian air base near Saki, Crimea. pic.twitter.com/qckdCyXU2w

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) August 9, 2022