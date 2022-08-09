Август, 09 в 17:53

В Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома россиян. Очевидцы говорят, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса.

Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что удар по базе могли нанести с беспилотников, противокорабельными ракетами. Также теоретически не исключает применения ракет большой дальности ATACMS.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что это были ракеты HIMARS. С одной стороны, дальность поражения говорит о том, что это теоретически могли быть ATACMS, или так же это могли быть и противокорабельные ракеты при условии их соответствующего расположения. А еще это могли быть и ударные беспилотники разных модификаций, – сказал эксперт.

По его словам, пока сложно сказать, что удары нанесли ВСУ с помощью HIMARS.

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– Я склоняюсь к тому, что это могла быть работа украинских защитников. На сегодняшний день можно сказать, что взорвалось большое количество боеприпасов. Есть информация об уничтожении военных истребителей ВКС РФ, уничтожено много оружия, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Он отметил, что этот удар по вражеской авиабазе — очень хорошо для Украины, ведь ее не будут использовать против украинцев.

Напомним, что 9 августа днем на военном аэродроме в оккупированной Новофедоровке прогремели взрывы. В Минобороны РФ подтвердили взрывы и детонацию на аэродроме.

На аэродроме находится учебно-тренировочный комплекс для подготовки летного состава палубной авиации.

В соцсетях есть информация, что в Новофедоровке за полчаса было 15 прилетов, преимущественно попадания по воинской части.