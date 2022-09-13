В Мелитополе раздались взрывы в районе аэродрома, где оккупанты обустроили военную базу
В Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрыв прогремел на военном объекте российской армии.
— Только что три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности, — отметил Федоров.
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