Сентябрь, 13 в 14:44

В Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрыв прогремел на военном объекте российской армии.

— Только что три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности, — отметил Федоров.