Вересень, 13 в 14:44

У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух прогримів на військовому об’єкті російської армії.

– Щойно три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці, – зазначив Федоров.