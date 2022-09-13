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Факти / Надзвичайні події

У Мелітополі пролунали вибухи в районі аеродрому, де окупанти облаштували військову базу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вибух

У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух прогримів на військовому об’єкті російської армії.

– Щойно три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці, – зазначив Федоров.

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