Сентябрь, 23 в 14:27

В Одессе прогремел мощный взрыв, однако в городе и области не объявляли сигнала воздушной тревоги.

– Одесская область. Работает ПВО. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По неподтвержденной информации, над Одессой был замечен иранский дрон-камикадзе. Следует отметить, что в Генштабе ВСУ или Минобороны пока не комментировали эти сведения.

После взрыва спустя пять минут, 23 сентября в 14:30, прозвучала воздушная тревога. Она началась в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Луганской областях.

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