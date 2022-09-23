Вересень, 23 в 14:27

В Одесі прогримів потужний вибух, однак у місті та області не оголошували сигналу повітряної тривоги.

– Одещина. Працює ППО. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

За непідтвердженою інформацією, над Одесою помітили іранський дрон-камікадзе. Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ чи Міноборони поки не коментували ці відомості.

Після вибуху через п’ять хвилин, 23 вересня о 14:30, пролунала повітряна тривога. Вона розпочалась в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій і Луганській областях.

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