Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні чути вибухи: повітряну тривогу в місті не оголошували

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні чути вибухи: повітряну тривогу в місті не оголошували

Сьогодні, 5 жовтня, у Херсоні було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Наразі у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Офіційної інформації про вибухи так само поки що немає.

Зараз дивляться

У соціальних мережах повідомляють, що вибухи сталися на військових складах російських окупантів у Херсоні та передмісті.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області має позбавити окупаційні війська плацдарму, який російські загарбники встановили на правому березі річки Дніпро.

Читайте
Шукають чоловіків 18-35 років: у Херсоні окупанти роблять поквартирні обходи

Фото: 831 бригада тактичної авіації

Джерело: Суспільне
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка