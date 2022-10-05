У Херсоні чути вибухи: повітряну тривогу в місті не оголошували
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Сьогодні, 5 жовтня, у Херсоні було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
Наразі у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Офіційної інформації про вибухи так само поки що немає.
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У соціальних мережах повідомляють, що вибухи сталися на військових складах російських окупантів у Херсоні та передмісті.
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області має позбавити окупаційні війська плацдарму, який російські загарбники встановили на правому березі річки Дніпро.