Жовтень, 05 в 10:50

Сьогодні, 5 жовтня, у Херсоні було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Наразі у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Офіційної інформації про вибухи так само поки що немає.

Зараз дивляться

У соціальних мережах повідомляють, що вибухи сталися на військових складах російських окупантів у Херсоні та передмісті.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області має позбавити окупаційні війська плацдарму, який російські загарбники встановили на правому березі річки Дніпро.

Фото: 831 бригада тактичної авіації