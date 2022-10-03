Ищут мужчин 18-35 лет: в Херсоне оккупанты делают поквартирные обходы
В Херсоне и других временно оккупированных населенных пунктах региона российские захватчики начали проводить подомовой и поквартирный обход.
Таким образом они пытаются найти мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Он добавил, что пока повестки не вручают, но главная цель таких действий – перепись мужчин и возможное их использование в составе так называемых добровольческих мобилизационных отрядов.
— По-моему мнению, оккупанты будут использовать мужчин и наших граждан как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для строительства фортификационных сооружений. Поэтому сейчас люди массово пытаются выехать, – рассказал Хлань.
К слову, на днях Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизовать местных мужчин.
В частности, на территории оккупированного полуострова идет формирование мотострелковой дивизии из местного населения, мужчин из Краснодарского края и республики Адыгея.