Ищут мужчин 18-35 лет: в Херсоне оккупанты делают поквартирные обходы

Октябрь, 03 в 12:53

В Херсоне и других временно оккупированных населенных пунктах региона российские захватчики начали проводить подомовой и поквартирный обход.

Таким образом они пытаются найти мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он добавил, что пока повестки не вручают, но главная цель таких действий – перепись мужчин и возможное их использование в составе так называемых добровольческих мобилизационных отрядов.

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— По-моему мнению, оккупанты будут использовать мужчин и наших граждан как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для строительства фортификационных сооружений. Поэтому сейчас люди массово пытаются выехать, – рассказал Хлань.

К слову, на днях Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизовать местных мужчин.

В частности, на территории оккупированного полуострова идет формирование мотострелковой дивизии из местного населения, мужчин из Краснодарского края и республики Адыгея.