Октябрь, 10 в 10:10

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли по меньшей мере пять мирных киевлян.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ранения получили еще 12 человек. Все – гражданские лица, которые просто ехали или шли по центру Киева.

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Обновлено в 10:50

В полиции Киева подтвердили гибель пяти человек.

Больше всего попаданий ракет именно в центре столицы. Пока известно о 12 пострадавших.

Обновлено в 10:23:

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 получили различные ранения.

По словам мэра Виталия Кличко, зафиксировано несколько попаданий вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры города. Все экстренные службы работают на местах.

Фото Эмине Джапаровой, заместителя главы МИД