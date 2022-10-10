В Киеве во время ракетной атаки погибли по меньшей мере 5 мирных жителей — Геращенко
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли по меньшей мере пять мирных киевлян.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, ранения получили еще 12 человек. Все – гражданские лица, которые просто ехали или шли по центру Киева.
Обновлено в 10:50
В полиции Киева подтвердили гибель пяти человек.
Больше всего попаданий ракет именно в центре столицы. Пока известно о 12 пострадавших.
Обновлено в 10:23:
Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 получили различные ранения.
По словам мэра Виталия Кличко, зафиксировано несколько попаданий вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры города. Все экстренные службы работают на местах.
Фото Эмине Джапаровой, заместителя главы МИД