В среду, 5 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 5 августа: что известно

— Завтра, в среду, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Украинцев просят потреблять электроэнергию рационально. Использование мощных электроприборов стоит перенести на другой день.

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Напомним, потребление электроэнергии в Украине растет из-за жары. Во вторник по состоянию на 9:30 утра оно было на 1,9% выше, чем в это же время в понедельник, 3 августа.

Из-за повышения температуры потребители активно используют кондиционеры.

В результате вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры сегодня утром были новые отключения электроэнергии в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводились везде, где позволяла ситуация с безопасностью.

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