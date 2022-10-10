У Києві під час ракетної атаки загинуло щонайменше 5 мирних жителів – Геращенко
Потребує перевірки
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок ракетних ударів по Києву загинуло щонайменше п’ятеро мирних киян.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, поранення отримали ще 12 людей. Усі – цивільні особи, які просто їхали чи йшли центром Києва.
Зараз дивляться
Оновлено о 10:23:
Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив, що внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло вісім осіб та 24 отримали різні поранення.
За словами мера Віталія Кличка, зафіксовано кілька влучань ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури міста. Всі екстрені служби працюють на місцях.
Фото: Еміне Джапарової, заступниці голови МЗС