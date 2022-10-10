Жовтень, 10 в 10:10

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок ракетних ударів по Києву загинуло щонайменше п’ятеро мирних киян.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, поранення отримали ще 12 людей. Усі – цивільні особи, які просто їхали чи йшли центром Києва.

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Оновлено о 10:23:

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив, що внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло вісім осіб та 24 отримали різні поранення.

За словами мера Віталія Кличка, зафіксовано кілька влучань ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури міста. Всі екстрені служби працюють на місцях.

Фото: Еміне Джапарової, заступниці голови МЗС