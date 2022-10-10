Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Києві під час ракетної атаки загинуло щонайменше 5 мирних жителів – Геращенко

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Києві під час ракетної атаки загинуло щонайменше 5 мирних жителів – Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок ракетних ударів по Києву загинуло щонайменше п’ятеро мирних киян.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, поранення отримали ще 12 людей. Усі – цивільні особи, які просто їхали чи йшли центром Києва.

Зараз дивляться

Оновлено о 10:23:

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив, що внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло вісім осіб та 24 отримали різні поранення.

За словами мера Віталія Кличка, зафіксовано кілька влучань ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури міста. Всі екстрені служби працюють на місцях.

Фото: Еміне Джапарової, заступниці голови МЗС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка