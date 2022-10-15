Октябрь, 15 в 7:55

На протяжении ночи российские оккупанты из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии били по трем общинам в Днепропетровской области — по Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Только в Никополь ночью прилетело более 50 российских снарядов. Ранения получили два человека — 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице, состояние средней тяжести.

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В городе вражескими снарядами изуродовано более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди, к счастью, не пострадали. Однако там повреждено промышленное предприятие и жилье.