Жовтень, 15 в 7:55

Впродовж ночі російські окупанти з Градів, Ураганів та важкої артилерії гатили по трьох громадах на Дніпропетровщині – по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Лише у Нікополь вночі прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранення дістали двоє людей – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні, стан середньої тяжкості.

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У місті ворожими снарядами понівечено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди, на щастя, не постраждали. Проте там пошкоджене промислове підприємство та оселі.