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Факты / Происшествия

Две ракеты попали в энергообъект в Одесской области: ряд населенных пунктов без света

Марта Бондаренко, редактор ленты
Две ракеты попали в энергообъект в Одесской области: ряд населенных пунктов без света
Фото: Dreamstime

Сегодня утром две российские ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, в результате попадания ракет в ряде населенных пунктов Одесского района исчез свет.

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— Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, — подчеркнул Марченко.

Заметим, что утром РФ обстреляла энергетические объекты в нескольких областях, в частности в Кировоградской, Хмельницкой, также в Ровно, Луцке. Несколько ракет удалось сбить в Киевской области.

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