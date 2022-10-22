Две ракеты попали в энергообъект в Одесской области: ряд населенных пунктов без света
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Сегодня утром две российские ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, в результате попадания ракет в ряде населенных пунктов Одесского района исчез свет.
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Коммунальные службы и спасатели ГСЧС занимаются ликвидацией последствий вражеских ударов.
— Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, — подчеркнул Марченко.
Заметим, что утром РФ обстреляла энергетические объекты в нескольких областях, в частности в Кировоградской, Хмельницкой, также в Ровно, Луцке. Несколько ракет удалось сбить в Киевской области.