Дві ракети влучили в енергооб’єкт на Одещині: низка населених пунктів без світла
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Сьогодні зранку дві російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, внаслідок влучання ракет у низці населених пунктів Одеського району зникло світло.
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Наразі комунальні служби та рятувальники ДСНС займаються ліквідацією наслідків ворожих ударів.
– Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж, – наголосив Марченко.
Зауважимо, що зранку РФ обстріляла енергетичні об’єкти у декількох областях, зокрема на Кіровоградщині, Хмельниччині, також у Рівному, Луцьку. Кілька ракет вдалося збити у Київській області.