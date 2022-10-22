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Дві ракети влучили в енергооб’єкт на Одещині: низка населених пунктів без світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дві ракети влучили в енергооб’єкт на Одещині: низка населених пунктів без світла
Фото: Dreamstime

Сьогодні зранку дві російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, внаслідок влучання ракет у низці населених пунктів Одеського району зникло світло.

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Наразі комунальні служби та рятувальники ДСНС займаються ліквідацією наслідків ворожих ударів.

– Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж, – наголосив Марченко.

Зауважимо, що зранку РФ обстріляла енергетичні об’єкти у декількох областях, зокрема на Кіровоградщині, Хмельниччині, також у Рівному, Луцьку. Кілька ракет вдалося збити у Київській області.

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