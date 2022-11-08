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Факты / Происшествия

Вероятно, пожар вспыхнул из-за перепада напряжения: в Киеве горел рынок Левобережный

Юля Захарченко, редактор ленты
Вероятно, пожар вспыхнул из-за перепада напряжения: в Киеве горел рынок Левобережный
Фото: ГСЧС

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке Левобережный. Вероятно, она началась из-за перепада напряжения.

Обновлено в 21:18. Спасатели ликвидировали пожар менее чем через час, заявила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, площадь пожара составила 200 кв. м, существовала угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но это удалось предотвратить. Водолага подчеркнула, что пострадавших нет.

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Одной из версий причины пожара может рассматриваться перепад напряжения, но это не окончательно выяснено, подчеркнула спикер ГСЧС.

Обновлено в 20:42. Масштабы возгорания пока неизвестны, однако окрестности полностью задымлены.

По словам очевидцев, к рынку приехало несколько карет скорой медицинской помощи, однако пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.

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