Ноябрь, 08 в 21:18

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке Левобережный. Вероятно, она началась из-за перепада напряжения.

Обновлено в 21:18. Спасатели ликвидировали пожар менее чем через час, заявила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, площадь пожара составила 200 кв. м, существовала угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но это удалось предотвратить. Водолага подчеркнула, что пострадавших нет.

Сейчас смотрят

Одной из версий причины пожара может рассматриваться перепад напряжения, но это не окончательно выяснено, подчеркнула спикер ГСЧС.

Обновлено в 20:42. Масштабы возгорания пока неизвестны, однако окрестности полностью задымлены.

По словам очевидцев, к рынку приехало несколько карет скорой медицинской помощи, однако пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.