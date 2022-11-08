Ймовірно, пожежа спалахнула через перепад напруги: у Києві горів ринок Лівобережний
У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку Лівобережний. Ймовірно, вона розпочалася через перепад напруги.
Оновлено о 21:18. Рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за годину, заявила речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.
За її словами, площа пожежі становила 200 кв. м, існувала загроза поширення вогню на інші торгівельні павільйони, але цьому вдалося запобігти. Водолага наголосила, що постраждалих немає.
Однією з версій причини пожежі може розглядатися перепад напруги, але це не остаточно з’ясовано, наголосила речниця ДСНС.
Оновлено о 20:42. Масштаби займання поки що невідомі, проте околиці повністю задимлені.
За словами очевидців, до ринку приїхало декілька карет швидкої медичної допомоги, проте наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загоряння.