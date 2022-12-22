Журналісти NYT ідентифікували десятки солдатів армії РФ, причетних до вбивств українців у Бучі

Грудень, 22 в 15:49

Американська газета The New York Times оприлюднила нове розслідування вбивств армією РФ цивільного населення у Бучі під Києвом.

Журналісти змогли встановити відповідальних за навмисні вбивства цивільних на вулиці Яблунській. Вони ідентифікували десятки російських військових з 234-го десантно-штурмового полку.

Під час журналістського розслідування були проаналізовані записи телефонних розмов, документи, інтерв’ю та тисячі годин відео. Після цього вони реконструювали, як росіяни вбивали цивільних на вулиці Яблунській у Бучі.

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Хоча в Бучі було багато російських підрозділів, а загальна кількість вбитих цивільних перевищила 400 осіб, але саме на вулиці Яблунській головним винуватцем злочинів став 234 десантно-штурмовий полк армії РФ. Це підтверджується спорядженням, радіоперехопленням, а також знаками на військовій техніці.

Полк базується в місті Псков і входить до складу 76 десантно-штурмової дивізії. Командував цим полком підполковник Артем Городілов.

Повідомляється, що військові РФ відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію. Телефони деяких жертв на Яблунській окупанти використовували для особистих дзвінків майже одразу після вбивства.

Журналісти зібрали номери телефонів убитих цивільних і шукали їх по базі. Так вдалося встановити, що російські війська телефонували з номерів убитих цивільних своїм родичам і друзям у РФ. Загалом вдалося ідентифікували приблизно 20 російських десантників із 234 полку.

Також журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

В NYT зазначають, що не можуть бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.

Зокрема, перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі.

Він з двома охоронцями ходив вулицями міста біля тіл цивільних українців. А після втечі армії РФ з Київщини Городілов отримав звання полковника на початку квітня.