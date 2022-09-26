Расстрелял авто с гражданским и закопал в лесу: оккупант рассказал о преступлении в Буче

Сентябрь, 26 в 15:13

В начале марта 2022 года во время оккупации Бучи Киевской области российский военный убил гражданского. Он совместно с другими военнослужащими ВС РФ из автомата расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижевка Бучанского района. В результате атаки водитель авто погиб на месте.

Чтобы скрыть преступление, оккупант совместно с сослуживцами зарыли тело убитого в лесу.

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В сентябре оккупант был задержан украинскими военными во время боевого столкновения на Херсонском направлении. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

— Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. Тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу, — говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. По данным следствия, в 2019 году он активно участвовал в боевых действиях в Сирии.

В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, которая пыталась захватить Киевщину.