В Южной Корее масштабный пожар в тоннеле уничтожил 45 авто, по меньшей мере 5 погибших
В Южной Корее в городе Квачхон, к югу от Сеула, произошел масштабный пожар в тоннеле на автомагистрали.
Издание Yonhap сообщило, что пожар вспыхнул после ДТП, произошедшего в 13:49 по местному времени (6:49 по Киеву) на автомагистрали, соединяющей западный портовый город Инчхон с городом Соннам.
Столкновение грузовика и автобуса повлекло за собой вспышку пожара. Огонь быстро перекинулся на шумоизоляционный тоннель.
В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек и еще 37 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.
검은 연기 솟구치는 과천 제2경인고속도로#과천 #화재 #제2경인고속도로 #사고 #불 #119 pic.twitter.com/2NxuPe2kLc
— 전자신문 공식트위터 (@IMETNEWS) December 29, 2022
На место инцидента было направлено 219 спасателей и около 94 пожарных машин. Также для ликвидации пожара направили вертолеты. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара.
Власти заявили, что в результате пожара уничтожены 45 автомобилей.
Al menos cinco personas han fallecido y otras 37 se encuentran heridas por un #incendio que se ha iniciado en un túnel en una autopista en #gwacheon , en el sur de la capital surcoreana, Seúl. #coreadelsur pic.twitter.com/rnCPtP6EH3
— NexoLatino (@Nexo_Latino) December 29, 2022
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил правительству тщательно обследовать место аварии, чтобы убедиться в отсутствии большего количества пострадавших и предоставить полную медицинскую помощь тем, кого удалось спасти.
Также, по сообщениям властей, количество погибших может возрасти в зависимости от результатов спасательной операции.