Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Южной Корее масштабный пожар в тоннеле уничтожил 45 авто, по меньшей мере 5 погибших

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
пожежа на швидкісному шосе у Сеулі

В Южной Корее в городе Квачхон, к югу от Сеула, произошел масштабный пожар в тоннеле на автомагистрали.

Издание Yonhap сообщило, что пожар вспыхнул после ДТП, произошедшего в 13:49 по местному времени (6:49 по Киеву) на автомагистрали, соединяющей западный портовый город Инчхон с городом Соннам.

Столкновение грузовика и автобуса повлекло за собой вспышку пожара. Огонь быстро перекинулся на шумоизоляционный тоннель.

Сейчас смотрят

В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек и еще 37 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

На место инцидента было направлено 219 спасателей и около 94 пожарных машин. Также для ликвидации пожара направили вертолеты. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Власти заявили, что в результате пожара уничтожены 45 автомобилей.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил правительству тщательно обследовать место аварии, чтобы убедиться в отсутствии большего количества пострадавших и предоставить полную медицинскую помощь тем, кого удалось спасти.

Также, по сообщениям властей, количество погибших может возрасти в зависимости от результатов спасательной операции.

Читайте
Жуткая давка и крик: ужасные кадры катастрофы в Сеуле

Источник: Yonhap
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка