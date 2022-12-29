Декабрь, 29 в 15:47

В Южной Корее в городе Квачхон, к югу от Сеула, произошел масштабный пожар в тоннеле на автомагистрали.

Издание Yonhap сообщило, что пожар вспыхнул после ДТП, произошедшего в 13:49 по местному времени (6:49 по Киеву) на автомагистрали, соединяющей западный портовый город Инчхон с городом Соннам.

Столкновение грузовика и автобуса повлекло за собой вспышку пожара. Огонь быстро перекинулся на шумоизоляционный тоннель.

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В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек и еще 37 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

На место инцидента было направлено 219 спасателей и около 94 пожарных машин. Также для ликвидации пожара направили вертолеты. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Власти заявили, что в результате пожара уничтожены 45 автомобилей.

Al menos cinco personas han fallecido y otras 37 se encuentran heridas por un #incendio que se ha iniciado en un túnel en una autopista en #gwacheon , en el sur de la capital surcoreana, Seúl. #coreadelsur pic.twitter.com/rnCPtP6EH3 — NexoLatino (@Nexo_Latino) December 29, 2022

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил правительству тщательно обследовать место аварии, чтобы убедиться в отсутствии большего количества пострадавших и предоставить полную медицинскую помощь тем, кого удалось спасти.

Также, по сообщениям властей, количество погибших может возрасти в зависимости от результатов спасательной операции.