Жуткая давка и крик: ужасные кадры катастрофы в Сеуле

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В Южной Корее объявили национальный траур после давки в Сеуле во время празднования Хэллоуин, когда погибли по меньшей мере 153 человека.

Трагедия произошла в столичном районе Итхевон, где много ночных клубов, ресторанов и кафе, работающих допоздна. В районе во время давки могло находиться до 100 тыс. человек – преимущественно молодые люди.

Сотрудники пожарной службы и свидетели рассказали, что люди шли в узкий переулок (ширина 3,2 метра, — Ред.) возле гостиницы Hamilton, которая уже была заполнена.

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Выжившие рассказали, что в какой-то момент присутствующие там люди оказались в ситуации, когда они не могли двигаться, а затем, в какой-то момент кто-то упал и все “начали падать как домино”.

Сетью распространяется жуткие кадры из давки, как люди буквально зажаты друг между другом и не могут двигаться.

???? TRAGÉDIA! Mais de 120 pessoas morreram esmagadas e com dificuldades respiratórias, em festa de Hallowen que aconteceu na cidade de Seul, na Coreia do Sul. pic.twitter.com/q4kMqZKwSB — FOFOCAS — #AFazenda14 (@atencaofofocas) October 29, 2022

В пожарной службе рассказали, что большинство тел жертв отправили в больницы, а остальные доставили в соседний спортзал, чтобы их можно было идентифицировать. Большинство погибших – подростки и молодые люди в возрасте 20 лет. Из 153 подтвержденных смертей на данный момент 97 – это женщины.

#CoreaDelSur ???????? mas de 120 muertos, por el momento, y cientos de heridos, como consecuencia de una brutal estampida Miles de personas se reunieron en #Itaewon una zona popular de Seul, para una celebración de Halloween que termina en tragediapic.twitter.com/XLPzD5bJlB — ShababatySuspendida (@BorisVianII) October 29, 2022

Президент Юн Сук Йоль выразил соболезнования жертвам и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в своем заявлении в воскресенье перед тем, как посетить место давки.

— Это действительно трагично. Прошлой ночью в центре Сеула произошла трагедия и катастрофа, которой не должно было быть, — сказал он.

Непонятно, что привело к давке, хотя некоторые местные СМИ сообщают, что большое количество людей бросилось в этот район после того, как услышали, что там была звезда K-pop.

Смертельная давка в Сеуле повлекла наибольшее количество жертв в Южной Корее из затопления парома Севоль в апреле 2014 года, когда погибли 304 человека.

Источники: Sky News, Yonhap