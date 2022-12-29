Грудень, 29 в 15:47

У Південній Кореї у місті Квачхон, на південь від Сеула, сталася масштабна пожежа у тунелі на автомагістралі.

Видання Yonhap повідомило, що пожежа спалахнула після ДТП, що сталося о 13:49 за місцевим часом (6:49 за Києвом) на автомагістралі, що з’єднує західне портове місто Інчхон із містом Соннам.

Зіткнення вантажівки та автобуса спричинило спалах пожежі. Вогонь швидко перекинувся на шумоізоляційний тунель.

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В результаті інциденту загинули щонайменше п’ятеро людей та ще 37 отримали поранення, троє з них у тяжкому стані.

На місце інциденту було направлено 219 рятувальників та близько 94 пожежних машин. Також для ліквідації пожежі направили гелікоптери. Наразі встановлюються обставини та причини пожежі.

Влада заявила, що внаслідок пожежі знищено 45 автомобілів.

Al menos cinco personas han fallecido y otras 37 se encuentran heridas por un #incendio que se ha iniciado en un túnel en una autopista en #gwacheon , en el sur de la capital surcoreana, Seúl. #coreadelsur pic.twitter.com/rnCPtP6EH3 — NexoLatino (@Nexo_Latino) December 29, 2022

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль доручив уряду ретельно обстежити місце аварії, щоб переконатися у відсутності більшої кількості постраждалих і надати повну медичну допомогу тим, кого вдалося врятувати.

Також, за повідомленнями влади, кількість загиблих може зрости залежно від результатів рятувальної операції.