Трагедия в Броварах: 4-летний мальчик выпал из окна на седьмом этаже
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства падения с седьмого этажа 4-летнего мальчика. Трагедия произошла в Броварах утром 2 января.
Известно, что ребенок открыл окно на кухне и выпал, перегнувшись через подоконник.
Мама в этот момент отошла в комнату, она не успела удержать малыша.
К сожалению, от полученных травм в результате падения мальчик скончался еще до приезда скорой.
Правоохранители призывают родителей быть ответственными и не оставлять малолетних детей без присмотра.
По данным броварских СМИ, о гибели ребенка во время оперативного совещания у городского головы сообщила начальник службы по делам детей Лариса Теплюк.
Она уточнила, это несчастный случай произошел 2 января в 7:37 в доме по улице Героев Украины, то есть в центре Броваров.
Теплюк сказала, что мама была в комнате, а ребенок побежал на кухню, она услышала, как сын передвигает стульчик, но не успела спасти.
Мальчик жил с мамой и ее сожителем, семья на учете в соцслужбах не состояла.