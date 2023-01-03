Трагедия в Броварах: 4-летний мальчик выпал из окна на седьмом этаже

Январь, 03 в 13:33

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства падения с седьмого этажа 4-летнего мальчика. Трагедия произошла в Броварах утром 2 января.

Известно, что ребенок открыл окно на кухне и выпал, перегнувшись через подоконник.

Мама в этот момент отошла в комнату, она не успела удержать малыша.

Сейчас смотрят

К сожалению, от полученных травм в результате падения мальчик скончался еще до приезда скорой.

Правоохранители призывают родителей быть ответственными и не оставлять малолетних детей без присмотра.

По данным броварских СМИ, о гибели ребенка во время оперативного совещания у городского головы сообщила начальник службы по делам детей Лариса Теплюк.

Она уточнила, это несчастный случай произошел 2 января в 7:37 в доме по улице Героев Украины, то есть в центре Броваров.

Теплюк сказала, что мама была в комнате, а ребенок побежал на кухню, она услышала, как сын передвигает стульчик, но не успела спасти.

Мальчик жил с мамой и ее сожителем, семья на учете в соцслужбах не состояла.