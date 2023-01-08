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Разбитые квартиры и учебные заведения: мэр Краматорска показал последствия ракетного удара

Марта Бондаренко, редактор ленты
Разбитые квартиры и учебные заведения: мэр Краматорска показал последствия ракетного удара

В Краматорске от ракетного удара повреждения и разрушения получили два учебных заведения и жилищный сектор.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, разбиты окна, квартиры, мебель в восьми жилых домах. Также повреждения получили гаражи.

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К счастью, обошлось без жертв.

Разбитые квартиры и учебные заведения: мэр Краматорска показал последствия ракетного удара / 7 фотографий

6 января с самого утра в Краматорске раздались взрывы. По словам мэра Александра Гончаренко, ракетными ударами повреждены 14 частных домов. Обошлось без жертв.

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