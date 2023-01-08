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Потрощені квартири та заклади освіти: мер Краматорська показав наслідки ракетного удару

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потрощені квартири та заклади освіти: мер Краматорська показав наслідки ракетного удару

У Краматорську від ракетного удару пошкоджень та руйнувань зазнали два заклади освіти та житловий сектор.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

За його словами, потрощені вікна, квартири, меблі у восьми житлових будинках. Також пошкоджень зазнали гаражі.

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На щастя, обійшлося без жертв.

Потрощені квартири та заклади освіти: мер Краматорська показав наслідки ракетного удару / 7 фотографий

6 січня з самого ранку в Краматорську пролунали вибухи. За словами мера Олександра Гончаренка, ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків. Обійшлося без жертв.

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