Потрощені квартири та заклади освіти: мер Краматорська показав наслідки ракетного удару
У Краматорську від ракетного удару пошкоджень та руйнувань зазнали два заклади освіти та житловий сектор.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
За його словами, потрощені вікна, квартири, меблі у восьми житлових будинках. Також пошкоджень зазнали гаражі.
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На щастя, обійшлося без жертв.
Потрощені квартири та заклади освіти: мер Краматорська показав наслідки ракетного удару / 7 фотографий
6 січня з самого ранку в Краматорську пролунали вибухи. За словами мера Олександра Гончаренка, ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків. Обійшлося без жертв.