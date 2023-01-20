Наводили ракеты на Днепр: СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ
В Днепре задержали семерых агентов ГРУ Генштаба ВС России, которые передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов по городу, а также собирали информацию о перемещении подразделений Сил обороны региона, пытаясь выявить позиции ПВО.
Как сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, контрразведка провела очередную спецоперацию по разоблачению и задержанию вражеских агентов.
По данным СБУ, после ракетных обстрелов предатели посещали места взрывов, чтобы установить последствия и скорректировать дальнейшие удары.
Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, в результате которого погибли 46 человек.
Разведданные агенты передавали ГРУ через резидента группы. Это бывший житель Днепра, гражданин РФ, который еще в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию.
Вскоре он бежал в Россию, где его завербовало ГРУ. По их заданию он создал в Днепре собственную агентуру из так называемых единомышленников.
Активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины агенты начали в октябре 2022 года. С куратором общались через анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами.
Дома у шпионов правоохранители нашли самодельную взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки, а также прокремлевскую литературу.
Всем задержанным объявлены подозрения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.